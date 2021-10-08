Мэрия Батуми: В доме на момент обрушения находилось восемь человек
По предварительным данным мэрии Батуми, в доме на момент обрушения находилось восемь человек. На контакт вышли только трое, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Обломками были завалены и несколько машин, стоящих у дома. Спасатели уже вызволили из них двух детей и одного мужчину. Они уже доставлены в клиники.
Ранее при помощи подъемных кранов с места обрушения убрали бетонные плиты и части лифта и сейчас убирают в ручную кирпичи. На помощь спасателям в Батуми уже прибыла подмога из регионов Грузии.
На месте трагедии находятся представители мэрии Батуми и аджарского правительства. Сюда же прибыли из Тбилиси премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
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