Мэрия Батуми: В доме на момент обрушения находилось восемь человек

По предварительным данным мэрии Батуми, в доме на момент обрушения находилось восемь человек. На контакт вышли только трое, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Обломками были завалены и несколько машин, стоящих у дома. Спасатели уже вызволили из них двух детей и одного мужчину. Они уже доставлены в клиники.

Ранее при помощи подъемных кранов с места обрушения убрали бетонные плиты и части лифта и сейчас убирают в ручную кирпичи. На помощь спасателям в Батуми уже прибыла подмога из регионов Грузии.

На месте трагедии находятся представители мэрии Батуми и аджарского правительства. Сюда же прибыли из Тбилиси премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.