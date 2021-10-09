Жертвами трагедии в Батуми уже стали четверо человек

Спасатели в Батуми обнаружили и подняли из-под обломков тела трех человек, один из погибших – ребенок. Информацию подтверждают в Службе по управлению чрезвычайнми ситуациями при МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.

К этому времени известно, что жертвами обрушения дома в Батуми стали четверо человек. До этого из-под обломков достали тело погибшей пожилой женщин – ей был 81 год.

Двое человек – молодая женщина и мужчина средних лет, которых ранее достали из-под завалов, находятся в клинике. Они оба в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Спасатели работают на месте обрушения дома в центре Батуми уже более 16 часов.

По данным мэрии, в доме было восемь человек, из них трое детей.

Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проведенные на первом этаже или в подвале с нарушением правил.

Из-под завалов к этому времени удалось вызволить только двух живых человек и одного погибшего. Спасатели будут продолжать работу, пока не проверят все обломки.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ , повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

По неподтвержденным данным, в полицию для опроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену , чтобы объединить подвал с первым этажом.