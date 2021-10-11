На всей территории Грузии приспущены государственные флаги

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклием Гарибашвили, в память о погибших в результате обрушения 8 октября 2021 года жилого дома на улице 26 мая в Батуми, 11 октября объявлено в Грузии днем ​​траура, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

B связи с днем траура с 00:00 сегодняшнего дня до 00:00 12 октября на всей территории Грузии припущены государственные флаги.