Азербайджан, Турция и Грузия создали совместный комитет в таможенной сфере

БАКУ /Trend/ - Таможенные администрации Грузии, Азербайджана и Турции провели трехстороннюю встречу в турецком городе Измир. Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Во встрече приняли участие глава Службы доходов Министерства финансов Леван Какава, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехтиев и заместитель министра торговли Турецкой Республики Риза Туна Турагай.

Стороны обсудили различные вопросы сотрудничества между странами в таможенной сфере, включая правоохранительную деятельность, а также упрощенные процедуры контроля на таможенных пунктах пропуска, системы электронного обмена информацией и другие вопросы.

Стороны отметили углубление сотрудничества в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и выразили готовность продолжать активное сотрудничество в будущем.

В ходе встречи был подписан протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

"Для меня большая честь и ответственность, что моя подпись подтвердит постоянный формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана. Подписывая этот документ, мы совместно создаем модель успешного сотрудничества между таможенными администрациями, которая включает в себя важные области", - сказал Леван Какава.

Протокол является беспрецедентным, поскольку он предоставляет новейшую платформу для международного сотрудничества и партнерства в области таможенного дела между тремя странами, что поможет развивать совместные экономические проекты в регионе, законную экономическую торговлю и создавать новые инструменты для потенциала транзитных коридоров.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)