В Грузии за сутки выявлено более 4,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 837 новых случаев заражения коронавирусом, 1 586 человек выздоровели, 26 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 49 386 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 645 195, из них 605 581 человек выздоровел, 9 332 - скончались.
В настоящее время 61 человек в стране находится на карантине в связи с коронавирусом, 4 766 - на стационарном лечении.
По состоянию на 13 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 837 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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