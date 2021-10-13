В Грузии за сутки выявлено более 4,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 837 новых случаев заражения коронавирусом, 1 586 человек выздоровели, 26 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 49 386 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 645 195, из них 605 581 человек выздоровел, 9 332 - скончались.

В настоящее время 61 человек в стране находится на карантине в связи с коронавирусом, 4 766 - на стационарном лечении.

По состоянию на 13 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 837 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)