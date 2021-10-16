В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 5 076 новых случаев заражения коронавирусом, 1 126 человек выздоровели, 44 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 62 994 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 657 753, из них 609 987 человек выздоровели, 9 440 - скончались.
В настоящее время 59 человек находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 176 - на стационарном лечении.
По состоянию на 16 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 673 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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