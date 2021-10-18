Грузия - критически важный регион для нас - министр обороны США

Грузия - критически важный регион для нас, я здесь, чтобы заверить Грузию и весь мир в наших прекрасных отношениях, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Ллойд Остин ответил на вопрос репортера CBS News - какова цель его визита в регион.

«Мой визит в Грузию служит подтверждением и признанием партнерства. Для нас это критически важный регион. У нас есть интерес, у нас общие ценности, мы видим ряд возможностей для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Я здесь, чтобы заверить вас, признать ту большую ценность, которую мы придаем нашему партнерству», - заявил Ллойд Остин.

В то же время Ллойд Остин рассказал на пресс-конференции о вкладе Грузии в операции в Ираке и Афганистане.

«Я подчеркиваю решающую роль, которую Грузия сыграла, помогая нам, вместе с нами. Я служил в Ираке и Афганистане. Я могу сказать вам по собственному опыту, что у Грузии отличные военные. Грузия действительно имеет полное право гордиться своим вкладом, своими военными, но, как вы знаете, эти две войны не определяют наши отношения. У нас есть общие интересы, над которыми мы продолжим работать, укрепляя наше партнерство в будущем. Я еще раз хочу заверить Грузию и мир в существовании тех прекрасных отношениях, которые у нас есть», — заявил Ллойд Остин.