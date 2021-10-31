Каха Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси

Согласно предварительным данным, размещенным на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1TV.

К этому времени подсчитаны данные 768 из 769 избирательных участков (99,87%).

Согласно ЦИК, кандидат "Грузинской мечты" Каха Каладзе — 55,61 процента, кандидат «Национального движения» Ника Мелия — 44,39 процента.