В Грузии за сутки выявлено свыше 3 тыс. новых случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 382 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Данные получены на основании проведения около 36,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,34%, за последние две недели – 8,91%, а за последнюю неделю – 8,68%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 719 247.

Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 287. В Имерети выявили 664 случаев заражения, в Кахети – 352, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Квемо-Картли – 292, в Шида-Картли – 219, в Аджарии – 141, в Мцхета-Мтианети – 76, в Самцхе-Джавахети – 69, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 20.

От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 045.

Выздоровели 5 389 человек, их общее число выросло до 660 518.

На данный момент в Грузии 48 658 активных случаев коронавируса. Из них 6 468 пациентов (более 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 594 больных тяжелое, 336 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 093 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 097 человек лечатся на дому.

В карантинных пространствах остается 43 гражданина, а в самоизоляции – более 33,5 тысячи.