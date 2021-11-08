В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 2 191 случай заражения коронавирусом, 4 348 человек выздоровели, 74 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 21 477 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 755 046, при этом 693 129 человек выздоровели, 10 509 - скончались.

В настоящее время 46 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 916 - на стационарном лечении.

По состоянию на восьмое ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 204 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)