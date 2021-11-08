В Грузии не будет обязательной вакцинации от COVID-19 - премьер

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса в Грузии не будет обязательной, это твердое решение властей.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Координационного совета, передает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, население Грузии должно осознать, что вакцинация от COVID-19 положит конец пандемии коронавируса и многочисленным человеческим жертвам этого заболевания.

"Это самый важный аргумент, который мы должны донести до наших граждан", - сказал Гарибашвили.

Премьер еще раз призвал граждан активно участвовать в процессе вакцинации, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сегодня сообщалось, что в Грузии с первого декабря 2021 года вводят систему так называемых "зеленых паспортов".

В этих документах будет указана информация, связанная с перенесенным заболеванием COVID-19, вакцинацией от коронавируса, а также результаты ПЦР-тестов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)