Грузинскому городу Батуми присвоено звание «Города музыки» ЮНЕСКО. Он стал первым городом Грузии, вошедшим в сеть творческих городов ЮНЕСКО, сообщает администрация правительства Аджарии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Награда была присуждена в ответ на заявку, поданную мэрией Батуми в ЮНЕСКО. Звание означает готовность города делиться передовым опытом и укреплять сотрудничество, что будет способствовать развитию творчества и укреплению индустрии культуры, а также увеличит участие в культурной жизни.

Кроме того, представители музыкальной индустрии города получат возможность участвовать в уникальных проектах или мероприятиях, которые открыты только для представителей «Города музыки» ЮНЕСКО.

Наряду с Батуми звания удостоились Ливерпуль, Глазго, Кингстон, Окленд и другие. Еще 48 городов мира присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО. В том числе Тбилиси, по развитию медиа-арта.

Сеть творческих городов существует с 2004 года и в настоящее время объединяет 295 городов из 90 стран мира для реализации проектов в области медиа-арта, музыки, кинематографии, гастрономии, дизайна, фольклора и ремесел.