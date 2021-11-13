Грузия демонстрирует успешную динамику восстановления авиаперевозок - EUROCONTROL

БАКУ /Trend/ - По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), Грузия входит в число ее ведущих стран - участниц по динамике восстановления авиаперевозок, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным организации, показатели сферы авиаперевозок Грузии на 4 ноября 2021 года на три процента превысили данные за аналогичный период 2019 года.

EUROCONTROL сообщает, что рост числа авиарейсов зарегистрирован только в ряде стран: Боснии и Герцеговине, Албании и Грузии.

"Цель нашего активного сотрудничества с частным сектором заключается в увеличении количества рейсов действующих авиакомпаний и в привлечении к их реализации новых. Международные организации также приводят Грузию в качестве успешного примера в этой сфере", - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По данным организации, Грузия по динамике возобновления авиарейсов опережает 37 стран - участниц EUROCONTROL, в том числе Испанию, Францию, Италию, Германию, Грецию и Турцию.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)