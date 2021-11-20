США передали Грузии оборудование и снаряжение для борьбы с пандемией на $300 000
Правительство США передало Национальному центру Грузии по контролю заболеваний специальное оборудование и снаряжение на общую сумму 300 тысяч долларов, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Поддержка оказана в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США.
Центру по контролю заболеваний переданы:
2 рефрижератора (160 000 долларов);
2 0000 шприцев для вакцинации (74 983,94 доллара);
100 контейнеров холодовой цепи (42 640 долларов);
130 регистраторов данных температуры (22 006 долларов);
220 ящиков безопасности для шприцев (10 353,20 долларов).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
В Азербайджане производство продукции в сфере выработки, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром достигло почти 2 млн манатов
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике
Перед азербайджанскими спортсменами поставлена задача впервые завоевать лицензии на зимние Паралимпийские игры (ФОТО)
Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Большой праздник кино в Баку - давно такого не было! Звезды на открытии международного фестиваля – участники из 18 стран (ФОТО)
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходит на самом высоком уровне – украинский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО)
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" в командном первенстве у мужчин по прыжкам на батуте в рамках ЧМ в Баку