В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 085 новых случаев заражения коронавирусом, 4 428 человек выздоровели, 62 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 51 440 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 819 182, при этом 759 657 человек выздоровели, 11 615 - скончались.

В настоящее время 58 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 588 - на стационарном лечении.

По состоянию на 23 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 9 594 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)