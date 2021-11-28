Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан с января по октябрь 2021 года составил 207 миллионов долларов, что на 8,4 процента больше по сравнению с 190,8 млн долларов за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным управления, в октябре 2021 года Азербайджан импортировал из Грузии легковые автомобили на сумму в 17,2 миллиона долларов, что на 36,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (12,6 миллиона долларов).

Однако объем реэкспорта легковых автомобилей в Азербайджан из Грузии в октябре 2021 года сократился на 35 процентов по сравнению с предыдущим месяцем (26,5 миллиона долларов).

Количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан с января по октябрь 2021 года также увеличилось на 64,6 процента - с 19 246 до 31 696 единиц.

Таким образом, Азербайджан занимает первое место среди основных импортеров реэкспортированных автомобилей из Грузии за отчетный период 2021 года, за ним следуют Украина (73,6 миллиона долларов) и Бельгия (15,8 миллиона долларов).

Общий реэкспорт автомобилей из Грузии с января по октябрь 2021 года составил 908,1 миллиона долларов, что на 2,9 процента меньше, чем 935,3 миллиона долларов за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)