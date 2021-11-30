В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 050 новых случая заражения коронавирусом, 4 214 человек выздоровели, 80 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 53 854 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 845 643, при этом 788 201 человек выздоровел, 12 054 - скончались.
В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 554 - на стационарном лечении.
По состоянию на 30 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 13 603 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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