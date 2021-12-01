В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 459 новых случаев заражения коронавирусом, 3 957 человек выздоровели, 65 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведен 51 321 тест на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 850 102, при этом 792 158 человек выздоровели, 12 119 - скончались.

В настоящее время 41 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 545 - на стационарном лечении.

По состоянию на первое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 999 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)