В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 459 новых случаев заражения коронавирусом, 3 957 человек выздоровели, 65 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведен 51 321 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 850 102, при этом 792 158 человек выздоровели, 12 119 - скончались.
В настоящее время 41 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 545 - на стационарном лечении.
По состоянию на первое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 999 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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