В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 100 новых случаев заражения коронавирусом, 3 397 человек выздоровели, 67 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 51 749 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 857 933, при этом 799 850 человек выздоровели, 12 258 - скончались.

В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 550 - на стационарном лечении.

По состоянию на третье декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 699 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)