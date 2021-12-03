В Грузии обнародовали показатель годовой инфляции

По данным Национальной службы статистики («Грузстат»), в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,6%, а годовой уровень инфляции - 12,5%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Что касается базовой инфляции, то в ноябре 2021 года этот показатель составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом годовой уровень базовой инфляции без изделий из табака также был установлен на уровне 6,1%.

Основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен по следующим группам: продукты питания и безалкогольные напитки - цены в группе выросли на 0,6 процента, что отражает рост ежемесячной инфляции на 0,22%.

Цены выросли в следующих подгруппах: молоко, сыр и яйца (4,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (1,5%), кофе, чай и какао (1,3%), масло и жир (1,0%), сахар, варенье и другие сладости (0,9%).

При этом, снизились цены на овощи и садоводство (-5,1%), а также фрукты и виноград (-2,6%); в транспортной группе цены выросли на 1,7%, отражая рост общего индекса на 0,22%.

Выросли цены на эксплуатацию личного автотранспорта (2,4%); мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом: в группе отмечено повышение цен на 1,0%, что отражает рост ежемесячной инфляции на 0,05%.

Цены выросли в следующих подгруппах: мебель, предметы домашнего обихода, ковры и другие напольные покрытия (2,3%), изделия из стекла, столовые приборы и домашняя утварь (2,1%), товары для дома и услуги (2,0%).