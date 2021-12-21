Грузия за год увеличила экспорт в Азербайджан более чем на 20%
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В Азербайджане вопрос предоставления учителям статуса госслужащих не стоит на повестке дня - министр
На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается восстановление культурного наследия – Анар Керимов
Реализация важных экономических проектов приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды – Таир Будагов
Создание региональных управлений образования в Азербайджане даст возможность сформировать единый формат сферы образования - министр
Армянское государство и общество все еще не смогли оправиться от сокрушительного поражения в войне – секретарь СБ Азербайджана
Очень важно определить новые сферы и возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией - Фарид Шафиев
«Железный кулак» Президента Ильхама Алиева не только восстановил историческую справедливость, но и формирует новый этап развития всего региона – Рамиль Усубов
Прямые зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана за последние несколько лет достигли порядка $60 млрд
Мир на Южном Кавказе возможен только через чистосердечное стремление к налаживанию нормальных отношений с соседями - Намик Алиев
Омбудсмен Азербайджана осуществила миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в Агдамском районе (ФОТО)
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению облигаций ЗАО "AzFinance Investment Company"
Эксперты из Азербайджана и России обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Баку и Москвой (ФОТО)
Созданная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран - Эмин Алиев