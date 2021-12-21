Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию почти в два раза
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Старейшие представители малочисленных народов, встречавшиеся с Президентом Ильхамом Алиевым, дали интервью AzTV
В список приоритетов Азербайджана до 2030 г. также входит развитие культурных и творческих отраслей - Анар Керимов
Если в школах есть случаи сбора денег, то это должно быть на добровольной основе - министр образования Азербайджана
К 2030 г. долю ВИЭ в общей производственной мощности в Азербайджане планируется увеличить до 30% - министр
В Азербайджане продолжаются мониторинги для оценки состояния исторических памятников на освобожденных землях
В Азербайджане вопрос предоставления учителям статуса госслужащих не стоит на повестке дня - министр
На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается восстановление культурного наследия – Анар Керимов
Реализация важных экономических проектов приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды – Таир Будагов