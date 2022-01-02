В Грузии выявлено 796 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 796 новых случаев коронавируса, выздоровел 3291 инфицированный, умерли 45 пациентов, — сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране проведен 13 441 тест на коронавирус. ,

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 5,92%, за последние 14 дней — 5,49%, за 7 дней — 5,67%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 937 640 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 900 159 человек выздоровели и 13 905 скончались.

На карантине находится 59 человек, в стационарах — 4507 человек и в клинических гостиницах — 814 человек соответственно.

При этом вчера, 1 января, в Грузии было выявлено 2103 случая коронавируса, 1553 пациента выздоровели, 60 умерли.