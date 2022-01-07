Грузинский импорт угля из Азербайджана превысил $140 тыс.

Грузия 7 января 2022 11:08 (UTC+04:00)
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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