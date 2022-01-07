Грузия увеличила добычу угля более чем наполовину
БАКУ /Trend/ - Грузия в январе – октябре 2021 года увеличила добычу угля на 56,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (79 100 тонн) – до 123 500 тонн.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.
Грузия в январе - октябре 2021 года увеличила импорт угля на 0,04 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (229 400 тонн) - до 229 500 тонн.
Внутренние поставки угля в Грузии выросли на 12,3 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (294 900 тонн) – до 331 300 тонн.
Запасы угля в Грузии в январе 2021 года составили 6 700 тонн, а в октябре – 3 200 тонн.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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