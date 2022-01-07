МИД Грузии активно работает над возвращением граждан из Казахстана

В МИД Грузии заявляют, что активно работают над возвращением граждан нашей страны из Казахстана, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«Учитывая происходящие в Казахстане процессы, посольство Грузии в Казахстане по-прежнему находится на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми оно общалось с того дня, как ситуация осложнилась, и периодически проверяет их состояние. Ведется активная работа по поиску возможностей возвращения граждан Грузии на родину.

Посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта «горячая линия», граждане Грузии могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58.

Вместе с тем, в связи с перебоями интернета и телефонной связи в Казахстане, если граждане не могут подключиться к «горячей линии», они могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: [email protected]», — заявили в МИД Грузии.