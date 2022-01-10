Грузия и Азербайджан продолжают переговоры о возобновлении железнодорожных пассажироперевозок
БАКУ /Trend/ - Грузия и Азербайджан продолжают вести переговоры по вопросу возобновления пассажирских железнодорожных перевозок, заявил генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе, передает Trend со ссылкой на Forbes Georgia.
"Мы ведем переговоры с Азербайджаном по возобновлению пассажирских перевозок и позже объявим точную дату", - сказал Перадзе.
Гендиректор также отметил, что Азербайджан входит в число основных приоритетных маршрутов для АО, в числе которых Средний коридор, TRACECA, новое направление Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция, а также направление Север-Юг - Россия - Азербайджан - Грузия - Турция.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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