Обязательства коммерческих банков Грузии достигли почти $17 млрд

БАКУ /Trend/ - Обязательства коммерческих банков Грузии в ноябре 2021 года сократились на 0,5 процента по сравнению с октябрем и выросли на 3,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года - до 51,9 миллиарда лари (16,8 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Национального банка Грузии.

По информации регулятора, депозиты до востребования в коммерческих банках Грузии в ноябре 2021 года сократились на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 17,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – до 20,4 миллиарда лари (6,62 миллиарда долларов).

Срочные депозиты в коммерческих банках Грузии в ноябре 2021 года сократились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,9 процента - в сравнении с ноябрем 2020 года, составив 15,3 миллиарда лари (4,9 миллиарда долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)