ООН прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022-2023 гг.

Грузия 14 января 2022 16:04 (UTC+04:00)
ООН прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022-2023 гг.
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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