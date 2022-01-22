Азербайджан в 2021 г. стал основным экспортером цемента в Грузию
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В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
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Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?
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На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов
В мире есть голос мой – проект в Узбекистане о творчестве азербайджанского писателя Азизы Джафарзаде
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Обладательница титула "Вице-мисс мира" в Баку отмечена международной наградой "Жизнь без рака" (ФОТО)