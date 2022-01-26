В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 17 530 новых случаев заражения коронавирусом, 5 087 человек выздоровели, 39 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведено 78 172 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,09 миллиона человек, при этом 977 832 человека выздоровели, 14 813 - скончались.
В настоящее время 32 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 651 - на стационарном лечении.
По состоянию на 26 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 7 661 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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