В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 17 530 новых случаев заражения коронавирусом, 5 087 человек выздоровели, 39 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведено 78 172 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,09 миллиона человек, при этом 977 832 человека выздоровели, 14 813 - скончались.

В настоящее время 32 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 651 - на стационарном лечении.

По состоянию на 26 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 7 661 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)