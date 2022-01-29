Из Аджарии экспортировали 38 тысяч тонн цитрусовых

Сезон сбора урожая цитрусовых в Аджарии был успешным, из черноморского региона экспортировали 38 тысяч тонн цитрусовых. Об этом заявил председатель правительства АР Аджариия Торнике Рижвадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца.

«Сезон цитрусов в регионе Аджарии был довольно успешным, и этому свидетельствуют те настроения, которые мы видим на фермерах. По сравнению с прошлым годом вырос как экспорт, так и реализация нестандартных цитрусов. Были подключены до 30 предприятий по приему и переработке. Мы продолжим поддерживать эту отрасль», — сказал Рижвадзе.

Согласно официальной статистике, в сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправили в Россию. Помимо Аджарии предназначенные для экспорта цитрусовые также выращивают в регионах Самегрело и Гурия.