В Грузии выявлено 17 265 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 947 пациентов

В Грузии за сутки выявлено 17 265 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 947 пациентов, скончались 34 человека, сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 69 190 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 24,95%, за последние 14 дней - 20,01%, за последние 7 дней - 23,24%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 1 162 773 случая заражения коронавирусом, из них 1 001 275 человек выздоровели, 14 945 инфицированных умерли.

Всего сделано 2 710 914 прививки, вчера вакцинировались 5 156 человек.

На карантине находится 41 человек, в больницах - 5 191 и клинических гостиницах - 2 061 инфицированный соответственно.

По состоянию на 29 января в Грузии было выявлено 18 274 новых случая коронавируса, 8 400 пациентов выздоровели, 41 скончался.