Грузия занимает шестое место среди мировых производителей фундука

Грузия занимает шестую строчку среди крупнейших производителей фундука в мире по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом пишет агентство BMG, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Согласно ФАО, по состоянию на 2020 год на долю Грузии приходилось 3% мирового производства фундука. Для сравнения, доля Турция, которая возглавляет список, составляет 66%.

Еще несколько лет назад ситуация на рынке кардинально отличалась. В 2014-2015 годах Грузия входила в тройку крупнейших производителей лесного ореха. В этот период экспорт фундука приносил стране рекордную прибыль – 180 миллионов долларов в год.

Распространение азиатского клопа привело к тому, что в 2016 году Грузия лишилась значительной части урожая орехов и потеряла сразу две позиции в мировом рейтинге.

Ситуация относительно улучшилась в 2020 году, когда объемы экспорта фундука из Грузии достигли 17,9 тысячи тонн, а прибыль составила 94 миллиона долларов. В 2021 году экспорт вырос еще на 26%. Грузия экспортировала 25 тысяч тонн орехов, заработав 118,4 миллиона долларов. Несмотря на определенные успехи, до уровня 2014-2015 годов еще далеко.