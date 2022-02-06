Посол оценила возможность упрощения визового режима США с Грузией

В Вашингтоне следят за программой безвизовых поездок Грузии с Европой, чтобы увидеть, насколько страна готова к упрощению визового режима с США. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью грузинской службе «Голоса Америки», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Отвечая на вопрос о возможности какого-либо упрощения визового режима для граждан Грузии, дипломат подчеркнула, что для этого «Грузия должна соответствовать этим очень строгим требованиям».

«Упрощение визового режима имеет очень строгие требования, которым должна соответствовать каждая страна. Мы наблюдаем за тем, как идет программа безвизового режима с ЕС, как показатель того, насколько Грузия готова к нашему безвизовому режиму, который имеет аналогичные требования. Грузия должна соответствовать этим очень строгим требованиям», — заявила посол США в Грузии.

В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.