БАКУ /Trend/ - В 2021 году Грузия импортировала из Азербайджана цемент на сумму 30,6 миллиона долларов, что на 66,3 процента больше, чем в 2020 году (18,4 миллиона долларов).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Объем экспорта цемента из Азербайджана в Грузию за 2021 год увеличился на 66,5 процента по сравнению с 2020 годом – с 381 524 тонн до 635 280 тонн.

Импорт цемента Грузией из Азербайджана только в декабре 2021 года составил 2,6 миллиона долларов, что на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (2 миллиона долларов). Однако этот показатель снизился на 16,1 процента по сравнению с ноябрем 2021 года (3,1 миллиона долларов), говорится в отчете.

Тем самым Азербайджан стал основным экспортером цемента в Грузию в 2021 году, далее следуют Турция (13,1 миллиона долларов) и Россия (21 630 долларов).

Общий объем импорта цемента Грузией в 2021 году составил 43,8 миллиона долларов, что на 17,1 процента больше по сравнению с 37,4 миллиона долларов в 2020 году.

(Автор: Марьяна Ахмедова)