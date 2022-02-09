Назначен новый министр экономики и устойчивого развития Грузии

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подала в отставку. Об этом сообщил в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

Премьер отметил, что министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили назначен новым министром экономики и устойчивого развития.

"Давиташвили был успешным министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. За последние пять лет он верно служил своему министерству, стране и провел много важных реформ", - сказал Гарибашвили.

По его словам, Давиташвили сохранит свой пост вице-премьера.

Отметим, что Натия Турнава занимала пост министра экономики и устойчивого развития Грузии с 18 апреля 2019 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)