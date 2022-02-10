Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает идею пригласить президентов Грузии и Украины на саммит НАТО 2022 года. Об этом он заявил в ответ на вопрос во время интервью испанскому изданию La Vanguardia, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Журналист поинтересовался у Йенса Столтенберга, считает ли он хорошей идеей пригласить лидеров Украины и Грузии на мадридский саммит.
«Да, я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, нам нужно определиться с форматом. С нетерпением жду саммита», — заявил Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.
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