Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает идею пригласить президентов Грузии и Украины на саммит НАТО 2022 года. Об этом он заявил в ответ на вопрос во время интервью испанскому изданию La Vanguardia, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Журналист поинтересовался у Йенса Столтенберга, считает ли он хорошей идеей пригласить лидеров Украины и Грузии на мадридский саммит.

«Да, я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, нам нужно определиться с форматом. С нетерпением жду саммита», — заявил Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.