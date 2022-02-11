Азербайджан в 2021 г. стал основным импортером автомобилей из Грузии

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан в 2021 году вырос в стоимостном выражении на 9,7 процента по сравнению с 2020 годом (226,3 миллиона долларов) – до 248,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в количественном выражении на 66,7 процента по сравнению с 2020 годом - с 23 348 до 38 942.

По данным ведомства, в декабре 2021 года Азербайджан сократил импорт легковых автомобилей из Грузии на девять процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (22,1 миллиона долларов) - до 20,1 миллиона долларов.

Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан в декабре 2021 года также сократился на 4,7 процента по сравнению с ноябрем 2021 года (21,1 миллиона долларов).

Таким образом, Азербайджан в 2021 году занял первое место среди основных импортеров автомобилей из Грузии. Далее следуют Украина (88 миллионов долларов) и Казахстан (23,4 миллиона долларов).

Реэкспорт автомобилей из Грузии в 2021 году в целом составил 456,5 миллиона долларов, что на 12,9 процента больше, чем в 2020 году (404,1 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)