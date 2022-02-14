Грузия сократила импорт ГСМ из Казахстана
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Президент Ильхам Алиев: Новый жилой комплекс в Агдаме будет построен примерно через полтора-два года
Все больше стран начинают занимать позицию перехода к ВИЭ - глава Форума НПО по АБР (Интервью) (ВИДЕО)
Суд вынес предварительное решение в отношении четырех задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Агджабеди
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район (ВИДЕО)
Плодотворно работала, чтобы завоевать медаль – серебряная призерка Кубка мира, азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятий, которые будут работать в Агдамском промышленном парке (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии электроподстанций «Агдам-1» и «Агдам-2» (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе (ФОТО)
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Генсеку ВМО Петтери Тааласу - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)