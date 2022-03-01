Грузия за год значительно увеличила импорт из Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Грузия в 2021 году увеличила импорт из Туркменистана на 178,3 процента по сравнению с 2020 годом (73,7 миллиона долларов) - до 205,2 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.
По данным ведомства, доля Туркменистана в общем объеме грузинского импорта в прошлом году составила два процента, в то время как в 2020 году - 0,9 процента.
Таким образом, Туркменистан занял 10-е место среди основных партнеров Грузии по импорту в 2021 году.
Топ-5 товаров, импортированных Грузией из Туркменистана в 2021 году
|
Товар
|
Стоимость
|
Горюче-смазочные материалы
|
191,8 миллиона долларов
|
Промышленные товары
|
9,9 миллиона долларов
|
Транспортное оборудование
|
2 миллиона долларов
|
Товары производственного назначения
|
824 480 долларов
|
Потребительские товары
|
464 750 долларов
Грузия в 2021 году в целом увеличила импорт на 25,1 процента по сравнению с 2020 годом (восемь миллиардов долларов) - до 10 миллиардов долларов.
Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в 2021 году вырос на 25,5 процента по сравнению с 2020 годом (11,3 миллиарда долларов) - до 14,3 миллиарда долларов.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)