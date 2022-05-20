Авиакомпания Flyadeal начнет летать в Тбилиси и Батуми

Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal с июня выходит на грузинский авиарынок и начнет выполнять рейсы в направлении Тбилиси и Батуми. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, СМИ, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.

"Объединение аэропортов Грузии последние несколько месяцев вело активные переговоры с авиакомпанией. Грузия достаточно хорошо известна в Саудовской Аравии, и мы рады, что с конца июня в Грузии добавятся туристы из Саудовской Аравии, которые много тратят", – сказала директор ОАГ Тамар Арчуадзе.

Прямые рейсы в Международный аэропорт Тбилиси будут выполняться из трех городов Саудовской Аравии: Джидды, Эр-Рияда и Даммама, а рейсы в Международный аэропорт Батуми из Джидды и Эр-Рияда.

По словам Тамар Арчуадзе, в общей сложности прямые регулярные рейсы Flyadeal из обоих аэропортов в Саудовскую Аравию будут выполняться 15 раз в неделю. Эр-Рияд - Тбилиси-Рияд – четыре раза в неделю, Дамами-Тбилиси-Дамами – трижды в неделю, Джидда-Тбилиси-Джидда – дважды в неделю, Джидда-Батуми-Джидда – трижды в неделю и Эр-Рияд - Батуми-Рияд – трижды в неделю.

Владельцем бюджетной авиакомпании Flyadeal является компания Saudia. Сначала авиакомпания выполняла лишь внутренние рейсы, а затем расширила зону полетов до соседних стран. Полеты выполняются на самолетах семейства 50 Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.