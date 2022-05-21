Два землетрясения за два часа произошли в Грузии

В Грузии утром 21 мая произошло два землетрясения. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Института наук о Земле.

Первое землетрясение, по данным сейсмологов, было зафиксировано в 08:42 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,3. По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился недалеко от Дедоплисцкаро.

Второе было зафиксировано в 06:12 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,6. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга.

В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.