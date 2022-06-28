Активы банковского сектора Грузии снизились в мае

В мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 167,5 миллиона лари или 0,3%. Как передает передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец мая 2022 года объем активов банковского сектора составил 62,61 миллиарда лари (20 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,27 миллиарда лари.

На конец мая в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2022 года составил 37,15 миллиарда лари, что на 73 миллиона лари или на 0,2% меньше, чем на начало мая.

Согласно отчету, в мае по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 324,43 миллиона лари или 2,13%, а вклады до востребования снизились на 397,47 миллиона лари или 1,81%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 41,85%, что 1,33 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 мая.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,79%, в том числе 11,46% – по депозитам в национальной валюте и 1,17% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в мае 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 33,41 миллиона лари или на 0,08% и на 1 июня текущего года составил 43,12 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 361,92 миллиона лари или 1,67%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 395,33 миллиона лари или 1,84%.

По данным Нацбанка, на конец мая 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,54 миллиарда лари, что на 1,12% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,29 миллиарда лари, что на 1,91% меньше, чем в предыдущем месяце.

За май 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 0,76% или 167,99 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 22,35 миллиарда лари.

По состоянию на 1 июня текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 50,95 процента, что на 0,88 процентных пункта выше, чем на 1 мая 2022 года.