Wizz Air будет временно летать из Тбилиси вместо Кутаиси

В октябре в связи с закрытием Кутаисского международного аэропорта рейсы Wizz Air будут выполняться из Тбилисского международного аэропорта в течение двух недель. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила генеральный директор TAV Georgia Тея Закарадзе в эфире TV Pirveli.

Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.

Закарадзе отметила, что компания-оператор аэропорта TAV Georgia готова принять рейсы любой компании, которая пожелает вылететь в международные аэропорты Тбилиси и Батуми. Относительно Wizz Air и Международного аэропорта Кутаиси она сообщила, что в октябре компания получила запрос от государства о временном переносе рейсов.

"Мы выразили готовность и подтверждаем, что все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре", - сказала Закарадзе.

На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).