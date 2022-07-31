Количество поездок на общественном транспорте Тбилиси в 2022 году достигло 123 миллионов

В январе-июне 2022 года пассажиры общественного транспорта Тбилиси совершили 123 миллиона поездок, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Об этом говорится в отчете Тбилисской транспортной компании, которая отвечает за работу муниципальных автобусов, метро и канатных дорог в грузинской столице, сообщает bm.ge.

В отчете говорится о текущих проектах компании. Так, например, сейчас происходит переподготовка водителей и контролеров муниципальных автобусов.

Что касается модернизации метро, ​​продолжается ремонт 12 вагонов, завершается реконструкция станции «Гоциридзе».

Работы проводятся и на канатных дорогах. За отчетный период плановый ремонт провели на «канатке» Рике-Нарикала в исторической части Тбилиси. Кроме того, продолжается строительство канатной дороги Руставели-Мтацминда.

На прошлой неделе Тбилисская транспортная компания также представила финансовый отчет за 2021 год.

Согласно документу, в прошлом году автобусы принесли доход в размере 53,1 миллиона лари, метро – 38,6 миллиона лари, а канатные дороги – 1,5 миллиона лари.

Услуги парковки, за которые также отвечает муниципальная компания, принесли 6,1 миллиона лари.

Общие доходы компании в 2021 составили 108,7 миллиона ​​лари, что на 26% больше, чем в 2020 году. Тем не менее, вместе с доходами увеличились и расходы, из-за чего компания закончила год с убытком в размере 172,8 миллионов лари. В 2020 году убытки Тбилисской транспортной компании составили 149,8 миллионов лари.