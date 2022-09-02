Wizz Air планирует расширить свою деятельность в Грузии

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует расширить свою деятельность на авиационном рынке Грузии в ближайшие годы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

Успешное сотрудничество и дальнейшие планы представители Wizz Air обсудили в ходе рабочей встречи с замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили и директором Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе в Тбилиси.

"Мы, конечно же, говорили о дальнейшем углублении наших отношений, что будет способствовать развитию туристической и авиационной сферы в стране, в том числе добавлению новых направлений. Уверены, что совместными усилиями у нас в будущем появятся очень интересные проекты", — сказал Квривишвили.

На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в более чем 20 направлениях Европы.

"У нас очень успешное и стратегическое сотрудничество с компанией Wizz Air, мы смогли сделать это за последние два года совместными усилиями", - отметила Квривишвили.

По словам Тамар Арчуадзе, на встрече стороны обсудили перспективы роста активности авиакомпании на авиационном рынке Грузии и дальнейшие планы на зимний и летний сезоны 2023 года.

Руководитель отдела развития аэропортов компании Wizz Air Владислав Ильин заявил, что компания с нетерпением ждет возможности еще больше расширить свою деятельность в Грузии.

"Одним из последних новшеств с нашей стороны стал проект #GetLostwithWizz, в рамках которого мы привезли в Грузию 200 инфлюенсеров, чтобы показать красоту и привлекательность вашей страны. Таким образом, мы внесли свой вклад в представление туристического потенциала вашей страны", — сказал представитель Wizz Air.

#GetLostwithWizz – кампания "дочки" европейской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air в ОАЭ – Wizz Air Abu Dhabi. Она призвана повысить информированность о расширении сети полетов лоукостера. Участников конкурса отправляют в неизвестный пункт назначения, где они должны провести выходные, "заблудившись" в новых впечатлениях.

После Великобритании, Испании и Австрии Грузия стала очередной страной, где проект реализован.

По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров. Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.