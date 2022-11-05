В Грузии запустили ГЭС мощностью 9,1 МВт

В Грузии в субботу состоялась официальная церемония открытия «Каскады Ахалкалакских ГЭС».

Как передает Trend со ссылкой на грузинский Первый канал, на мероприятии выступил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микутадзе.

"Энергетический сектор - это не просто отрасль, вносящая вклад в экономику. Это важнейшее направление, которое, наряду с экономической пользой является прочным фундаментом энергетической независимости, безопасности и силы нашей страны", - сказал он.

По его словам, правительство Грузии разработало новую схему поддержки поощрения возобновляемых источников энергии, которая будет способствовать привлечению инвестиций и развитию отечественной генерации, что в конечном итоге скажется на мощи страны.

"Помимо поддержки возобновляемых источников энергии, мы рассматриваем потенциал более крупного соединения с ЕС, которое называется Подводным электрокабелем Черного моря. Следует подчеркнуть, что постоянное наличие энергоресурсов по приемлемой цене приведет к энергетической безопасности. Это еще больше укрепит роль Грузии в регионе. Мы твердо верим, что при поддержке возобновляемых источников энергии мы сможем предложить больше энергоресурсов, большую энергетическую безопасность нашей стране и региону, а также Европейскому Союзу", — сказал замминистра.

Ахалкалакская ГЭС с установленной мощностью 9,1 МВт является крупнейшей среди гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию в Грузии в 2022 году. В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов США, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей.