Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 636,7 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

Ранее резервы достигали максимума на 31 октября 2022 года – 4 385,6 миллиона долларов.

За ноябрь резервы выросли на 251,1 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

С начала года резервы выросли на 364,2 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,8 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,6 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 13,7 миллиона долларов.