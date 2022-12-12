Премьер Грузии заявил о росте иностранных инвестиций в Грузию

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос почти в два раза, несмотря на ситуацию в регионе, события в Украине, а также рецессию в Европе и во всем мире. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Согласно данным статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов.

"Это почти удвоение, если мы сравним это с предыдущим годом. Также хочу сказать, что если сравнить с периодом до COVID, например с 2019 годом, прямые иностранные инвестиции увеличились на 70%", - сказал Гарибашвили.

По его словам, эти данные свидетельствуют о том, что инвесторы хорошо видят ситуацию в Грузии: мирный и стабильный период, прозрачность. Также Гарибашвили напомнил, что Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета.

"Этим все сказано, какое правительство сегодня в стране, какое правительство, какая у нас политика в отношении бизнеса и инвесторов в целом", - сказал премьер.

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.

Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.

При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.